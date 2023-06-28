Защитник «Динамо» получил предложения из Европы

Тренер молодежной сборной Грузии Лаша Салуквадзе сообщил, что у защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова есть предложения от клубов из Европы.
— У Сазонова очень хорошая физическая форма, да и как человек он хороший. Он очень важный футболист для молодежной сборной Грузии. Саба — сильный защитник.
У Сазонова очень хороший потенциал. Им интересуются разные клубы сейчас. Но пока он не думает об этом, потому что у нас впереди плей офф на молодежном Евро. Думаю, что Саба попадет в хорошую команду в итоге. У него есть много предложений. Эти предложения из России? Как я знаю, из Европы, — сказал Салуквадзе Metaratings.ru.
Сазонов является воспитанником «Зенита», он выступает в системе «Динамо» с 2021 года. В минувшем сезоне 21 летний игрок провел 33 матча, забил 1 мяч.