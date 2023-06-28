Защитник «Динамо» получил предложения из Европы

— У Сазонова очень хорошая физическая форма, да и как человек он хороший. Он очень важный футболист для молодежной сборной Грузии. Саба — сильный защитник.



У Сазонова очень хороший потенциал. Им интересуются разные клубы сейчас. Но пока он не думает об этом, потому что у нас впереди плей офф на молодежном Евро. Думаю, что Саба попадет в хорошую команду в итоге. У него есть много предложений. Эти предложения из России? Как я знаю, из Европы, — сказал Салуквадзе Metaratings.ru.