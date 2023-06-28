Защитник «Спартака» высказался об уходе Мележикова с поста гендиректора

«На самом деле, уход Мележикова был чуть-чуть удивительным. Никто ничего не говорил. Не было никаких комментариев и новостей. Можно сказать, что как снег на голову упало. Владимирович отличный человек. Я думаю, что соберёт нас, придёт ещё в раздевалку — пообщаемся. Думаю, что он всё равно далеко от команды не отошёл. Будет переживать всегда за нас», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.