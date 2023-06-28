Депутат Свищев высказался о нежелании легионеров возвращаться в Россию

«Вендел не спешит возвращаться в «Зенит», а Ленини подумывает об уходе из «Краснодара»? Не хочет приезжать, пусть не приезжает. В каждой стране есть свои особенности. В США, вон, тоже не все спокойно. Но кто хочет, приезжает, кто не хочет — не приезжает.



В Европе, согласитесь, не все спокойно, в арабских странах. Но туда же едут спортсмены. Кому нравится играть в России, кому дорога своя команда, тот будет играть.



В России сейчас достаточно спокойно. Не вижу причин не ехать играть в Россию, если у тебя подписан контракт», — сказал депутат.