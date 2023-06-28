Депутат Свищев высказался о нежелании легионеров возвращаться в Россию

Депутат Свищев не видит причин для иностранных футболистов не ехать играть в Россию
Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев не видит причин для легионеров футбольных клубов не возвращаться в Россию. Его слова приводит «РБ Спорт».
«Вендел не спешит возвращаться в «Зенит», а Ленини подумывает об уходе из «Краснодара»? Не хочет приезжать, пусть не приезжает. В каждой стране есть свои особенности. В США, вон, тоже не все спокойно. Но кто хочет, приезжает, кто не хочет — не приезжает.
В Европе, согласитесь, не все спокойно, в арабских странах. Но туда же едут спортсмены. Кому нравится играть в России, кому дорога своя команда, тот будет играть.
В России сейчас достаточно спокойно. Не вижу причин не ехать играть в Россию, если у тебя подписан контракт», — сказал депутат.
Вендел выступает за петербургский «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Кевин Ленини играет за «Краснодар» с 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 24 матча в составе «быков», отметился одним голом и двумя результативными передачами.