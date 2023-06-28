Селин рассказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ

«По игре Промес является лидером команды, и от него отказываться не намерены. Да, были игры, где он не проявлял себя, но в большинстве матчей он показывал себя лидером, тащил и двигал «Спартак» вперед, приносил очки.



«Спартаку» бы еще парочку таких футболистов игроков – и тогда можно побороться за первое место. У «Зенита» больше футболистов такого калибра, а Промес не способен в одиночку затащить «Спартак» на первое место», — сказал Селин.