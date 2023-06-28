«Пари НН» покинул игрок, который был в команде со дня основания клуба

— Спасибо за всё, Артур! Такой он у нас только один, человек, который с нами был со дня основания клуба. Голкипер «Пари НН» Артур Анисимов провел с нами 8 лет, сыграл 152 матча. Невероятные сейвы, уверенная игра, открытость к болельщикам и неоценимый вклад в выход в премьер лигу, в создание теплой атмосферы внутри команды. Всё это незабываемая история нашего клуба, в которую навсегда будет вписано имя Артура Анисимова, — говорится в заявлении на клубном сайте.