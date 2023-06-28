Фанаты «Альтаха» удивлены видом 20-летнего новичка

«В Кайбе мы видим очень талантливого игрока и надежду на будущее. При этом молодым игрокам, приезжающим в Европу с другого континента, важно дать время для акклиматизации», — цитирует спортивного директора Роланда Кирхлера официальный сайт «Альтаха».