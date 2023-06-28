«Мой дед в молодости хвалил его и Пеле». Фанаты «Альтаха» удивлены видом 20-летнего новичка
Болельщики ФК «Альтах» удивлены внешностью новичка своей команды. Летом австрийский коллектив, с трудом сохранивший прописку в высшем дивизионе страны, усилился капитаном сборной Камеруна U-23.
В скромной команде отныне будет выступать полузащитник Джавала Кайба. Опорнику предложили трёхлетний контракт.
«В Кайбе мы видим очень талантливого игрока и надежду на будущее. При этом молодым игрокам, приезжающим в Европу с другого континента, важно дать время для акклиматизации», — цитирует спортивного директора Роланда Кирхлера официальный сайт «Альтаха».
Тем не менее, фанаты клуба заподозрили неладное – футболист явно выглядит старше своего возраста.
«Ему было 20 лет, когда я получал с ним аттестат зрелости в 2010 году», — написал tom_22303.
«Мой дедушка в молодости хвалил его. Он говорил, что Кайба и Пеле в полузащите были опасным дуэтом», — отметил m_oezkan.
«Да успокойтесь вы, у него день рождения просто в високосный год», — пошутил hannes_wttk_05.