Юрист экс-жены вратаря Сафонова попросил общественной поддержки

«Мы просим поддержки у общественности. В связи с высказанной позицией представителя Сафонова М.Е. 26.06.2023 в судебном заседании Никулинского районного суда г. Москвы о том, что они уже знают, когда получат решение суда об определении места жительства ребенка с отцом, Анастасия Сафонова опасается несправедливых и незаконных действий, а также оказания давления на Ленинский районный суд г. Краснодара», — сказал Шилов.

В конце мая Анастасия сообщила о том, что Сафонов пытается отнять у нее их общую дочь, которая после развода осталась жить с ней. Она заявила, что даже во время беременности и после родов он общался с другими женщинами.