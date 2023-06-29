Слуцкий прокомментировал свою пародию на интимное видео Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал свою пародию на интимный видеоролик нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

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Ранее 52-летний специалист и форвард железнодорожников стали участниками проекта Азамата Мусагалиева под названием «Большое шоу», где главная цель гостя заключается в том, чтобы рассмешить других, но не засмеяться самому. Слуцкий в рамках программы спародировал интимное видео Дзюбы.

«Сейчас польётся в комментариях, что Слуцкий уже опустился до такого уровня пародий, был уважаемым тренером и так далее. Я уже готов к этому, давайте», – сказал Слуцкий в рамках «Большого шоу».

В настоящее время Слуцкий находится без команды. В ноябре 2022 года он покинул пост главного тренера казанского «Рубина», который он возглавлял с декабря 2019 года.