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Слуцкий заявил, что готов к критике после пародии на интимное видео Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал свою пародию на интимный видеоролик нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Слуцкий прокомментировал свою пародию на интимное видео Дзюбы
© Betassist

Ранее 52-летний специалист и форвард железнодорожников стали участниками проекта Азамата Мусагалиева под названием «Большое шоу», где главная цель гостя заключается в том, чтобы рассмешить других, но не засмеяться самому. Слуцкий в рамках программы спародировал интимное видео Дзюбы.

«Сейчас польётся в комментариях, что Слуцкий уже опустился до такого уровня пародий, был уважаемым тренером и так далее. Я уже готов к этому, давайте», – сказал Слуцкий в рамках «Большого шоу».

В настоящее время Слуцкий находится без команды. В ноябре 2022 года он покинул пост главного тренера казанского «Рубина», который он возглавлял с декабря 2019 года.

Слуцкий является трёхкратным чемпионом России с московским ЦСКА. Также во главе столичной команды он по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.