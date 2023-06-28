Константин Дзюба может стать новым спортивным директором "Рубина"

Как сообщает источник, нынешний спортивный директор "Рубина" Эдуард Сафонов близок к уходу со своего поста. Это связано с тем, что у него нет общего взгляда на ведение трансферной политики с главным тренером казанцев Рашидом Рахимовым. При этом заменить Сафонова на должности спортдира может Константин Дзюба, который с 2019 года является исполнительным директором клуба из Татарстана.