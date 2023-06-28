Константин Дзюба может стать новым спортивным директором "Рубина"
Константин Дзюба может заменить Эдуарда Сафонова на должности спортивного директора казанского "Рубина".
Как сообщает источник, нынешний спортивный директор "Рубина" Эдуард Сафонов близок к уходу со своего поста. Это связано с тем, что у него нет общего взгляда на ведение трансферной политики с главным тренером казанцев Рашидом Рахимовым. При этом заменить Сафонова на должности спортдира может Константин Дзюба, который с 2019 года является исполнительным директором клуба из Татарстана.
Эдуард Сафонов стал спортивным директором казанского "Рубина" в январе текущего года. В апреле на пост главного тренера команды был назначен Рашид Рахимов. В минувшем сезоне клуб из Татарстана занял первую строчку у турнирной таблице Первой лиги. Таким образом, казанцы поднялись в Российскую Премьер-Лигу.