Игрок «Спартака» Денисов заявил, что его пытались переманить в «Зенит»

«Пытались ли меня переманить в «Зенит»? Конечно. Речь шла о молодёжном составе, но я для себя принял решение и переехал в Москву, в «Спартак».



Со мной на интервью приехал мой папа, ещё на уровне академий мне предлагали перейти в академию «Зенита». Так вот, отец сразу отказался. Да, я тогда был маленький, разговаривали именно с папой и мамой», — приводит слова Даниила Денисова «Матч ТВ».