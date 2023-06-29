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«Факел» ведет переговоры с экс‑нападающим «Торпедо» Караевым — СМИ

Нападающий Давид Караев может перейти в воронежский футбольный клуб «Факел», сообщает Metaratings.ru.

«Факел» ведет переговоры с экс‑нападающим «Торпедо»
© Матч ТВ

Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются, но для игрока вариант с «Факелом» является приоритетным. Также Караев имеет предложения от клубов МЕЛБЕТ Первой лиги.

27 июня стало известно, что «Торпедо» расторгло контракт с 28 летним футболистом по обоюдному согласию сторон.

В прошедшем сезоне Караев забил 4 мяча и отдал 4 результативных передачи.

«Торпедо» по итогам сезона покинуло МИР РПЛ, заняв последнее место в турнирной таблице. «Факел» сохранил прописку в РПЛ.