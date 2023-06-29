«Факел» ведет переговоры с экс‑нападающим «Торпедо»

Нападающий Давид Караев может перейти в воронежский футбольный клуб «Факел», сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются, но для игрока вариант с «Факелом» является приоритетным. Также Караев имеет предложения от клубов МЕЛБЕТ Первой лиги.
27 июня стало известно, что «Торпедо» расторгло контракт с 28 летним футболистом по обоюдному согласию сторон.
В прошедшем сезоне Караев забил 4 мяча и отдал 4 результативных передачи.
«Торпедо» по итогам сезона покинуло МИР РПЛ, заняв последнее место в турнирной таблице. «Факел» сохранил прописку в РПЛ.