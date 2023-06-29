Рабьо не оказался в «МЮ» из-за финансовых запросов своей матери-агента

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо в летнее трансферное окно мог оказаться на правах свободного агента в « Манчестер Юнайтед ». Этого не случилось из-за финансовых запросов матери футболиста, являющейся агентом сына. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, мама Рабьо запросила для своего сына контракт на три года с зарплатой в € 10 млн за сезон, а также просила выписать ему подписной бонус в размере € 10 млн. «Манчестер Юнайтед» не пошёл на эти условия, поэтому Рабьо продлил контракт с «Ювентусом», за который выступает с лета 2019 года.