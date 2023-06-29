Эрнандес перейдет в ПСЖ

«ПСЖ» купит защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрис Хокинс. Немецкий клуб уже дал игроку разрешение на поездку во Францию для прохождения медосмотра.

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Индивидуальный контракт между защитником и «ПСЖ» уже заключён — срок договорённости будет составлять три года с возможностью продления на один сезон.

Дело осталось за клубами, они должны согласовать последние детали трансфера. Ожидается, что парижане заплатят около € 47 млн за игрока.