Менди обещал «похитить» женщину, обвинившую его в попытке изнасилования

«Принимая душ, она увидела фигуру в дверях. Это был мистер Менди. Он был без майки и в одних трусах. Он трогал свой пенис и был возбужден. [Женщина] была в шоке. Она потянулась за полотенцем и тут же подумала о том, чтобы достать из сумки нижнее белье.



Когда она вошла в спальню, накинув полотенце, мистер Менди последовал за ней. Она достала из сумки нижнее белье, но мистер Менди выхватил его у нее из рук. Затем она потянулась за своим лифчиком. Он выхватил лифчик у нее из рук», – сказал прокурор, добавив, что женщина попыталась отойти от Бенжамена. После этого игрок сказал: «Не бойся. Я просто хочу почувствовать тебя, но не буду... Я ничего тебе не сделаю. Я не буду вставлять или делать что-то в этом роде».