«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Рамуша € 73 млн

По информации источника, Кошта отклонил первое предложение от манкунианцев в размере € 50+10 млн. Босс «орлов» рассчитывает выручить с продажи основного нападающего более существенную сумму.

Сообщается, что на 22-летнего форварда по-прежнему претендует «ПСЖ». При этом главный тренер «орлов» Роджер Шмидт не желает расставаться с лидером атак лиссабонцев.

В сезоне-2022/2023 на счету Рамуша 47 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.