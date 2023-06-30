Полузащитник Денис Черышев может покинуть «Венецию».

В итальянском клубе рассматривают возможность расстаться с 32-летним футболистом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что спортивный директор клуба Филиппо Антонелли не стал комментировать эту информацию.

После завершения сезона-2021/2022 Черышев покинул «Валенсию», в составе которой выступал с лета 2019 года, и на правах свободного агента присоединился к «Венеции», выступающей во втором по силе дивизионе Италии. Действующий контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Серии В россиянин принял участие в 24 матчах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt.com, оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.