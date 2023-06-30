Черышев может покинуть «Венецию»
Полузащитник Денис Черышев может покинуть «Венецию».
В итальянском клубе рассматривают возможность расстаться с 32-летним футболистом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что спортивный директор клуба Филиппо Антонелли не стал комментировать эту информацию.
После завершения сезона-2021/2022 Черышев покинул «Валенсию», в составе которой выступал с лета 2019 года, и на правах свободного агента присоединился к «Венеции», выступающей во втором по силе дивизионе Италии. Действующий контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года.
В прошедшем сезоне Серии В россиянин принял участие в 24 матчах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt.com, оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.
«Венеция» по итогам прошлого сезона заняла восьмое место, а в а в плей-офф за повышение в классе уступила в первом раунде «Кальяри» (1:2).