Бывший арбитр ФИФА Хусаинов заявил, что серб Мажич не справится с работой в РФС

"Что касается назначения Мажича на пост руководителя департамента РФС, то, на мой взгляд, перемен к лучшему ждать не стоит. Он со своей задачей не справится. Система как работала по принципу "свой-чужой", так и будет работать дальше. Каким бы профессионалом ни был Мажич", — сказал Хусаинов.