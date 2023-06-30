Бывший арбитр ФИФА Хусаинов заявил, что серб Мажич не справится с работой в РФС
Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил, что назначенный на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) серб Милорад Мажич не справится с задачей улучшить ситуацию с судейством матчей чемпионата России, сообщает RT.
"Что касается назначения Мажича на пост руководителя департамента РФС, то, на мой взгляд, перемен к лучшему ждать не стоит. Он со своей задачей не справится. Система как работала по принципу "свой-чужой", так и будет работать дальше. Каким бы профессионалом ни был Мажич", — сказал Хусаинов.
О назначении Мажича, одного из самых известных сербских арбитров, РФС объявил 27 июня. Специалист прилетел в Россию 29 июня и приступил к работе на сборе судей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Его контракт с РФС заключен на два года с возможностью продления еще на один сезон. С сентября 2022 года серб входит в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС).