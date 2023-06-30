Полузащитник сборной Дании завершил карьеру в 29 лет

Левый вингер сборной Дании Виктор Фишер объявил о завершении спортивной карьеры. Примечательно, что сделал он это в 29 лет.
Последним клубом в профессиональной карьере Фишера был бельгийский «Антверпен». Пресс-служба «супер звёзд» объявила, что уход датчанина из футбола связан с хронической травмой колена. В 2023 году Виктор провёл лишь восемь матчей в составе шведского АИКа, где он выступал в аренде.
Виктор Фишер является воспитанником «Мидтьюланна». За свою карьеру он успел поиграть за голландский «Аякс», английский «Мидлсбро», немецкий «Майнц» и «Копенгаген».
В активе Фишера 21 матч за сборную Дании. Виктор принимал участие в чемпионате мира — 2018 в России. На том турнире датчане в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти проиграли сборной Хорватии.