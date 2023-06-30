Экс-нападающий «Реала» получил орден Британской империи

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл получил орден Британской империи. Об этом он сообщил в Twitter.

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«Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского. Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей», — написал валлиец.

Последним клубом Бэйла стал американский «Лос-Анджелес». Также он выступал за «Саутгемптон», лондонский «Тоттенхэм». В составе «Реала» он стал трехкратным чемпионом Испании, а также пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

За сборную Уэльса Бэйл провел 111 матчей, забив 41 мяч. Это лучший показатель среди игроков национальной команды за всю историю. В 2016 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы. На чемпионате мира 2022 года Уэльс не смог выйти из группы.