Источник: «Зенит» подписал полузащитника «Сочи»

Источник: «Зенит» подписал хавбека «Сочи» Коваленко
Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко подписал контракт с «Зенитом», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 19-летний хавбек сегодня стал игроком петербургского «Зенита». Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Сообщается, что сделка официально между командами оформлена. «Зенит» заплатит «Сочи» за молодого игрока около 200 млн рублей. Коваленко подписал контракт с сине-бело-голубыми сроком на пять лет.
В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ранее сообщалось о том, что «Зенит» выиграл борьбу за Коваленко у двух московских клубов.
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