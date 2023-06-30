Источник: «Зенит» подписал полузащитника «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко подписал контракт с «Зенитом», сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, 19-летний хавбек сегодня стал игроком петербургского «Зенита». Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Сообщается, что сделка официально между командами оформлена. «Зенит» заплатит «Сочи» за молодого игрока около 200 млн рублей. Коваленко подписал контракт с сине-бело-голубыми сроком на пять лет.