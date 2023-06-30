Гжегож Крыховяк прокомментировал расторжение контракта с «Краснодаром»

«Решение расторгнуть контракт с «Краснодаром»? После того, как стало известно, что такая возможность существует, — решение было однозначным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить клубу о желании расстаться. После обострения политической обстановки моя позиция была твердой с самого начала, поэтому не было смысла искать какие-то компромиссы. Я завершаю этот этап и могу двигаться дальше», — приводит слова Крыховяка Мeczyki.pl.