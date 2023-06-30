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Мэддисон о трансфере футболиста Мэддисона в «Тоттенхэм»: «В такой клуб можно перейти только в безвыходной ситуации, в этой помойке можно лишь мечтать о трофеях»

Илья Мэддисон прокомментировал трансфер однофамильца в лондонский «Тоттенхэм».

Стример Мэддисон недоволен переходом футболиста Мэддисона в "Тоттенхэм"
© YouTube

Стример Илья «Maddyson» Давыдов недоволен, что его однофамилец-футболист перешел в «Тоттенхэм».

«В такой клуб, как «Тоттенхэм», можно перейти только в безвыходной ситуации. Любой футболист должен хотеть побеждать, а в этой лондонской помойке можно лишь мечтать о трофеях», – поделился мнением Илья Мэддисон.

26-летний Джеймс Мэддисон перешел из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов. Футболист подписал с клубом контракт до 2028 года.