Малком дал новичку «Зенита» Коваленко прозвище

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Малком дал прозвищу новичку сине-бело-голубых Александру Коваленко на первой же тренировке россиянина в составе команды.

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Во время занятия Малком обратился к Коваленко «Эй, Клаудиньо», намекая на сходство причесок двух футболистов.

30 июня Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи», подписав контракт до 2028 года.

19-летний Коваленко — воспитанник академии «Чертаново». Зимой 2022 года перешел в самарские «Крылья Советов». Летом того же года заключил соглашение с «Сочи», однако продолжил выступление за «Крылья» на правах аренды.

В активе Коваленко 30 матчей за самарский клуб, в которых он забил два мяча и сделал три результативные передачи.