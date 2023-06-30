У «Арсенала» будет самый дорогой состав в мире

С огромной вероятностью полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс вот-вот перейдёт в «Арсенал». Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «сделка более чем близка к завершению». А главное спортивное издание страны The Athletic утверждает, что стороны уже даже согласовали стоимость трансфера – £ 100 млн и ещё £ 5 млн — бонус при достижении результата.

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Сообщалось, что последний пункт торговли – срок выплат. «Вест Хэм» хочет получить £ 100 млн за ближайшие 18 месяцев, а «Арсенал» надеется разбить оплату на четыре года. Тяжело представить, чтобы стороны отказались от трансфера, дойдя до такой стадии. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие дни. Тем более что «Сити» вышел из борьбы за хавбека.

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Может показаться, что ценник за футболиста завышен. Он и в самом деле внушительный. £ 100 млн – это чуть больше € 116 млн. По состоянию на сегодняшний день самая дорогая покупка «Арсенала» – Николя Пепе за € 80 млн. При виде такой стоимости Райса нужно учитывать несколько моментов.

Контракт с «Вест Хэмом» рассчитан ещё на два года. Если бы был на один, то «Арсеналу» оказалось бы проще сбить цену.

Райс уже заработал себе имя, но всё ещё достаточно молод (24 года).

За английских футболистов (тем более из сборной) всегда переплачивают. Это условие рынка АПЛ. Грилиш стоил не меньше, а Кейна не отпустили даже за € 150 млн. По Маунту удалось договориться «всего лишь» за £ 55 млн + £ 5 млн, потому что через год он уходил бы бесплатно.

С приобретением Райса «Арсенал» решит вопрос с центром поля. Это важно для команды, потому что Гранит Джака, проведший отличный сезон, вот-вот перейдёт в «Байер». Кроме того, появляется информация, что команду может покинуть ещё и Томас Парти. То есть, вероятно, уйдут сразу два основных опорника. Зимой был приобретён Жоржиньо, но только при покупке Райса уйдут опасения за центральную зону. Тем более что впервые за шесть лет команде придётся тратить силы ещё и на Лигу чемпионов.

А вот ещё одна интересная деталь. По оценкам Transfermarkt, сейчас три самых дорогих состава – у «Челси» (€ 928 млн), «Арсенала» (€ 976 млн) и «Сити» (€ 1,09 млрд). Когда команда Артеты заберёт капитана «Вест Хэма», то станет самой дорогой в мире по суммарной стоимости футболистов.