Голы Дзюбы и Пиняева помогли «Локомотиву» обыграть «Волгарь» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и астраханский «Волгарь». Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2.

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На третьей минуте Сергей Пиняев вывел «Локомотив» вперёд. Спустя десять минут Вадим Раков удвоил преимущество москвичей. На 28-й минуте Артём Дзюба сделал счёт разгромным.

Во втором тайме «Волгарь» сократил отставание после голов Данилы Смирнова и Тимура Жамалетдинова. Но на 70-й минуте Алексей Батраков укрепил преимущество «Локомотива», установив окончательный счёт.