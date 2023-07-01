Первый тренер Миранчука заявил, что хотел бы видеть полузащитника в "Барселоне"

"Конечно, я считаю, что он может попасть в команду топ-5 серии А. Мне кажется, что ему лучше играть в командах середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя. По поводу топовых команд я сказать не могу. Можно перейти в "Интер" и сидеть протирать штаны. "Торино" и подобные клубы, они как раз подходят Алексею. Конечно, я хотел бы увидеть в "Барселоне", потому что это была его мечта, когда он переезжал в "Аталанту", - сказал Воронков.