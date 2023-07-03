Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за ситуацию с Де Хеа

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал руководство клуба за ситуацию с голкипером Давидом де Хеа. Испанец стал свободным агентом.
Ранее де Хеа не смог договориться о новом контракте с «Манчестер Юнайтед». Стороны первоначально заключили соглашение о сделке, испанец согласился на понижение зарплаты. Но затем манкунианцы ещё раз захотели её уменьшить.
«Он был слугой этого клуба. Был в клубе 12 лет, как и я. За это время он четыре или пять раз становился игроком года. Он никогда не приносил клубу неприятностей, никогда не позорил его. Были времена, когда он был лучшим игроком клуба, а в другие годы у него были моменты, когда всё складывалось не лучшим образом.
Я немного опустошён тем, как клуб справился с этим. Они совершали ошибки в прошлом, когда дело было в коммуникации. Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен извлечь из этого уроки. Великие игроки покидали клуб, чувствуя, что с ними плохо обращались. Никто не имеет права покидать клуб в таком состоянии. Я вижу, что всё больше и больше игроков уходят с горьким привкусом, и это нехорошо», — цитирует Фердинанда Daily Mail.