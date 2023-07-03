Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за ситуацию с Де Хеа

«Он был слугой этого клуба. Был в клубе 12 лет, как и я. За это время он четыре или пять раз становился игроком года. Он никогда не приносил клубу неприятностей, никогда не позорил его. Были времена, когда он был лучшим игроком клуба, а в другие годы у него были моменты, когда всё складывалось не лучшим образом.