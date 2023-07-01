В "Фенербахче" заявили, что на турнир в РФ команда приедет сильнейшим составом

"Футбол - это спорт, который должен объединять людей и страны. Завтра начнем все бюрократические процедуры, чтобы прилететь в Россию. Так как этот турнир является ключевым этапом нашей подготовки, то мы собираемся приехать сильнейший составом, если не будет травм, то будут все игроки", - сказал Бранко.