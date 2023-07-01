ФИФА изменит правило офсайда

По итогам совещания ФИФА и IFAB было принято решение изменить определение положения «вне игры». Теперь игрок атакующей команды будет находиться в офсайде, если всё его тело в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник. Отмечается, что это должно сделать игру более динамичной и зрелищной. Правило будет протестировано в низших лигах Италии, Швеции и Нидерландов, после чего будет использоваться в профессиональном футболе. Одним из инициаторов реформы является директор ФИФА по развитию Арсен Венгер.