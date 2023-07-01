Дзюба рассказал о планах после завершения карьеры

Российский футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба на встрече с болельщиками в рамках праздника 100-летия Московского спорта в «Лужниках» заявил, что хочет попробовать себя в качестве тренера. Его слова передает РИА Новости.

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«Подумываю об этом, хочу попробовать быть тренером. Узнать, каково это, быть с другой стороны. Мне это интересно», — сказал Дзюба.

34-летний нападающий пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата.