Капитан сборной Португалии Роналду может стать акционером медиа-группы Cofina

Cofina Media, в частности, принадлежат такие издания, как Correio da Manhã, Negócios, CMTV и Record. Во время чемпионата Европы - 2016 во Франции Роналду вступил в конфликт с журналистом Correio da Manhã TV (CMTV) в преддверии матча третьего тура группового этапа против сборной Венгрии. Футболисты португальской команды прогуливались около озера, когда корреспондент телеканала пробился к Роналду и задал вопрос: "Роналду, ты готов к сегодняшней игре?". Нападающий не сказал ни слова, вырвал микрофон из рук журналиста и выбросил в озеро. До этого 38-летний форвард неоднократно обвинял CMTV во лжи и публикации противоречивых сведений о его личной и семейной жизни.