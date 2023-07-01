Месси стал самым дорогим игроком, бесплатно сменившим клуб в межсезонье

Рейтинг составил Transfermarkt.

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Аргентинский форвард Лионель Месси возглавил список самых дорогих футболистов, бесплатно сменивших клуб летом 2023 года. Соответствующий рейтинг составило издание Transfermarkt.

Портал оценил стоимость Месси в € 35 млн. Напомним, что нападающий во время межсезонья сменил французский «ПСЖ» на американский «Интер Майами».

Второе место в списке занимает Эван Ндика, оцениваемый в € 28 млн. Он летом перебрался из немецкого «Айнтрахта» в «Рому».

Тройку лучших замкнул Конрад Лаймер. Футболист перешёл из «РБ Лейпциг» в «Баварию», его оценивают в € 25 млн.