Украина вышла в полуфинал молодёжного Евро

Завершился матч 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречались сборные Франции и Украины. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Уверенную победу одержали украинцы — 3:1.

На 19-й минуте французы открыли счёт усилиями полузащитника Райана Шерки. Через 13 минут украинцам удалось восстановить равенство — отличился хавбек Георгий Судаков с пенальти. В концовке первого тайма украинцы смогли выйти вперёд — Судаков оформил дубль, забив с передачи футболиста «Челси» Михаила Мудрика. Ранее именно Мудрик заработал реализованный Судаковым 11-метровый.

В концовке игры украинцам удалось сделать счёт комфортным: на 86-й минуте отличился хавбек Артём Бондаренко. Матч так и завершился — 3:1.