Мбаппе запросил у «Реала» € 240 млн

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи готов продать нападающего Килиана Мбаппе "Реалу" за €200 млн, но заключению контракта мешает мать игрока. Об этом сообщает El Debate. Файза Ламари является агентом игрока. Как утверждает издание, она требует от парижан €60 млн невыплаченных бонусов за июль, даже если ее сын уйдет прямо сейчас. Игрок хочет играть в Мадриде, но решимость его матери может оставить его в "ПСЖ", который предлагает Файзе продлить контракт до 2025 года и установить трансферную цену в €200 млн на 2024 год. Как ранее утверждала Marca, мать игрока уже сообщила руководству "ПСЖ", что тот не собирается продлевать контракт с клубом, но намерен отработать его до конца. Соглашение между клубом и игроком истекает по окончании сезона-2023/24. В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Руководство мадридского клуба заявляло, что летняя трансферная компания уже завершена.