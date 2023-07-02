"Шахтер" объявил об отставке главного тренера Йовичевича

Хорватский специалист Игор Йовичевич покинул пост главного тренера украинского футбольного клуба "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба команды. Вместе с Йовичевичем уходит весь его тренерский штаб. 49-летний специалист возглавлял "горняков" с июля 2022 года.

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Под его руководством команда провела 40 официальных матчей, в которых одержала 24 победы при 10 ничьих и шести поражениях. Вместе с хорватом "Шахтер" в 14-й раз в истории стал чемпионом Украины. До "Шахтера" Йовичевич работал в украинских "Карпатах" и "Днепре-1", словенском "Целе", хорватском "Динамо".