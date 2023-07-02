На Украине не считают Мудрика звездой и лидером сборной

«Насчет звездности Мудрика, то я его звездой не считаю. Таким, звездой, сделали его вы – журналисты и корреспонденты, прежде всего. Мудрик – не звезда и не лидер сборной.



Приехал он в «Челси», и что? Разве он играет? Нет, не играет. Вот когда он заиграет в лондонском клубе, начнет демонстрировать качественную игру высокого уровня, вот тогда и можно будет называть его звездой. Не сейчас. Сейчас он просто футболист», — сказал Алиев.