Названа зарплата Месси в «Интер Майами»

«По контракту Месси будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов за сезон. Я потратил три года на переговоры. Полтора года прошли очень плотно. Было много разговоров с отцом Лионеля Хорхе», — заявил Мас.

Месси перешел в «Интер Майами» 7 июня. С 2021 года аргентинский форвард защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.