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«Ювентус» может расстаться сразу с пятью футболистами

«Ювентус» намерен продать как минимум пять игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и увеличить свой трансферный бюджет на лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» может расстаться сразу с пятью футболистами
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По информации источника, «бьянконери» не смогут осуществить подписание новичков, пока не продадут кого-либо из текущей обоймы клуба. «Ювентусе» уверены, что с продажи Артура, Дениса Закарии, а также Уэстона Маккенни суммарно получится выручить около 50 млн.

Сообщается, что будущее в клубе таких игроков, как Войцех Щенсны и Алекс Сандро также находится под угрозой. «Ювентус» не намерен держать в команде игроков с неоправданно большими зарплатами и будет готов продать как поляка, так и бразильца.

Ранее сообщалось об отказе по трансферу Влаховича в «Челси» со стороны «Ювентуса».

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