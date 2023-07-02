«Ювентус» намерен подписать Берарди

«Ювентус» хочет видеть в своей команде вингера «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает Football Italia.

По информации источника, в туринском клубе высоко ценят талант 28-летнего атакующего игрока и видят в нём идеальную замену аргентинцу Анхелю Ди Марии, который недавно покинул «Юве» на правах свободного агента.

Сообщается, что «Сассуоло» оценивает Берарди не менее чем в € 30 млн. Подобная цена отпугнула ещё одного потенциального покупателя — «Лацио».

В сезоне-2022/2023 на счету Берарди 27 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.