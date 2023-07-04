Защитник "Црвены Звезды" Спаич заявил об уважении к "Зениту"

Защитник "Црвены Звезды" Урош Спаич оценил уровень петербургского "Зенита" перед матчем, который состоится в рамках межсезонного турнира. Слова футболиста приводит "Матч ТВ".
"Зенит" и "Црвена Звезда" сыграют 4 июля. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. "Зенит" — хорошая команда, сколько уже лет подряд они являются чемпионами России. Респект и уважение есть, но мы готовимся к нашему сезону. Мы еще не находимся на уровне, на котором хотим быть, продолжаем тренироваться. Да, [статус] игры товарищеский, но мы готовимся как к официальной игре", - заявил Спаич.
Вместе с "Зенитом" и "Црвена Звезда" участие в международном турнире принимают азербайджанский "Нефтчи" и турецкий "Фенербахче". Спаич выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2018 по 2021 год, он играл за "Краснодар". "Зенит" - чемпион России сезона-2022/23. Подопечные Сергея Семака одерживают победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) на протяжении пяти последних лет. 15 июля "Зенит" на правах чемпиона страны сразится с московским ЦСКА за Суперкубок России. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.