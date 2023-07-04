Защитник "Црвены Звезды" Спаич заявил об уважении к "Зениту"

"Зенит" и "Црвена Звезда" сыграют 4 июля. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. "Зенит" — хорошая команда, сколько уже лет подряд они являются чемпионами России. Респект и уважение есть, но мы готовимся к нашему сезону. Мы еще не находимся на уровне, на котором хотим быть, продолжаем тренироваться. Да, [статус] игры товарищеский, но мы готовимся как к официальной игре", - заявил Спаич.