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Тренер ЦСКА Фоменко описал игру вратаря клуба Акинфеева словами "что-то устрашающее"

Олег Фоменко, помощник главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА Владимира Федотова, высоко оценил игру вратаря армейцев Игоря Акинфеева. Его слова приводит Sport24.

Тренер ЦСКА заявил, что второго Акинфеева не существует
© РИА Новости

«Второй Акинфеев? Его нет, не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным.

Мы часто против него играли. Когда в воротах Игорь — это что-то устрашающее! Всегда начинаешь переживать. Не зря говорят: «Это Игорь, это бренд, это касса!» — сказал Фоменко.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 740 матчей за армейцев, 309 из которых стали «сухими».

Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА.

В минувшем сезоне вратарь помог армейцам занять второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а также завоевать Кубок России. В решающем матче с «Краснодаром» Акинфеев смог отразить три послематчевых пенальти.

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