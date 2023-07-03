Тренер ЦСКА заявил, что второго Акинфеева не существует

Тренер ЦСКА Фоменко описал игру вратаря клуба Акинфеева словами "что-то устрашающее"
Олег Фоменко, помощник главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА Владимира Федотова, высоко оценил игру вратаря армейцев Игоря Акинфеева. Его слова приводит Sport24.
«Второй Акинфеев? Его нет, не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным.
Мы часто против него играли. Когда в воротах Игорь — это что-то устрашающее! Всегда начинаешь переживать. Не зря говорят: «Это Игорь, это бренд, это касса!» — сказал Фоменко.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 740 матчей за армейцев, 309 из которых стали «сухими».
Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА.
В минувшем сезоне вратарь помог армейцам занять второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а также завоевать Кубок России. В решающем матче с «Краснодаром» Акинфеев смог отразить три послематчевых пенальти.
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