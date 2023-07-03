«Пари НН» объявил о переходе экс-капитана «Химок»

Напомним, последним клубом Тихого были подмосковные «Химки», из которых он ушёл со скандалом. В СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Дмитрия Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. До этого тренер отстранил Дмитрия от тренировок с командой без объяснения причин. В прошлом сезоне Дмитрий Тихий принял участие в девяти матчах в чемпионате России, после чего разорвал контракт с «Химками».