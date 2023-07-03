Как судейские реформы повлияют на РПЛ

«Так надо было сделать давно, — считает Федотов. — Если человек хорошо работает полтора часа и занимает правильную позицию, но в какой-то момент ему кто-то перебегает дорогу или возникает ещё какая-то помеха, его зовёт VAR и он меняет первоначальное решение на правильное, то его не надо наказывать. Конечно, если арбитр, как дуболом, продолжит утверждать, что он прав, то это уже будет ошибка.



У меня есть материал с семинара для инспекторов УЕФА, который проходил в Ницце. И это вообще другой мир. То, что происходило у нас до прихода Мажича — беспредел. Одним можно, другим нельзя. А там всё чётко расписано: если судья засчитал гол после фола, но потом смотрит в монитор и отменяет решение, то его сильно не наказывают. Снимают, например, 0,2 балла. У нас, если матч прошёл хорошо в плане судейства, это в лучшем случае оценка 8,4. А так, инспекторы обычно выдумывают и занижают на 0,1 балла — потому что не может игра пройти хорошо, по их мнению. В Европе наоборот: если матч прошёл хорошо, они сразу ставят 8,5. Потому что арбитр разобрался со всеми жёлтыми карточками, показал хорошее движение, управление игрой и физические кондиции. А если ещё и самостоятельно назначил 11-метровый, то это уже 8,6. У них это так происходит. А у нас специально сделали эту оценочную шкалу, из-за которой непонятно, почему какой-нибудь арбитр у них находится выше в таблице, когда у меня он ниже, и почему он вообще до сих пор получает назначения. Теперь всё будет, как в Европе».