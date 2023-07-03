«Пари НН» объявил о переходе Живоглядова

Защитник Дмитрий Живоглядов стал игроком «Пари Нижний Новгород». Стороны заключили контракт сроком на три года, информирует пресс-служба нижегородцев. Живоглядов будет играть за новую команду под 27-м номером.

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Напомним, 30 июня московский «Локомотив» объявил, что Живоглядов покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Дмитрий защищал цвета железнодорожников с 2019 года. На его счету 94 матча и 10 результативных передач за железнодорожников. Защитнику 29 лет.