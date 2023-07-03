Тренер ЦСКА рассказал об «очень дорогом» подарке Акинфеева болельщику

Тренер Фоменко рассказал, что вратарь клуба Акинфеев подарил болельщику велосипед
Олег Фоменко, помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, рассказал, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев подарил дорогой велосипед болельщику. Его слова приводит Sport24.
«У нас есть болельщик, который на игры приезжает на велосипеде через всю Россию. Сюда, в Краснодар, два раза на велике добирался за сезон. Игорь Владимирович подарил ему современный велосипед! Очень дорогой, болельщик на нем доезжает быстрее. Владимирыч вручил просто так, от себя», — рассказал тренер.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 740 матчей за армейцев, 309 из которых стали «сухими».
Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА.
В минувшем сезоне вратарь помог армейцам занять второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а также завоевать Кубок России. В решающем матче с «Краснодаром» Акинфеев смог отразить три послематчевых пенальти.