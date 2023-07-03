Тренер ЦСКА рассказал об «очень дорогом» подарке Акинфеева болельщику

«У нас есть болельщик, который на игры приезжает на велосипеде через всю Россию. Сюда, в Краснодар, два раза на велике добирался за сезон. Игорь Владимирович подарил ему современный велосипед! Очень дорогой, болельщик на нем доезжает быстрее. Владимирыч вручил просто так, от себя», — рассказал тренер.