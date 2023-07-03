«Динамо» получит от «Болоньи» компенсацию за переход Моро

Ранее стало известно, что хорватский футболист перешёл в «Болонью». О его уходе объявила пресс-служба «Динамо». Теперь «Динамо» получит € 3 млн за 50% прав на игрока.

За «Динамо» полузащитник выступал с 2020 по 2022 годы. За команду он провёл 66 матчей. В них полузащитник забил пять мячей и сделал пять результативных передач. Но после начала специальной военной операции он решил покинуть команду. В итоге Моро оказался в «Болонье», выступающей в итальянской Серии А.