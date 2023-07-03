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«Динамо» получит от «Болоньи» компенсацию за переход Моро

Московское «Динамо» получит компенсацию за переход полузащитника Николы Моро. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

«Динамо» получит от «Болоньи» компенсацию за переход Моро
© Betassist

Ранее стало известно, что хорватский футболист перешёл в «Болонью». О его уходе объявила пресс-служба «Динамо». Теперь «Динамо» получит € 3 млн за 50% прав на игрока.

В минувшем сезоне Моро выступал за «Болонью» на правах аренды. Теперь же итальянский клуб решил выкупить игрока.

За «Динамо» полузащитник выступал с 2020 по 2022 годы. За команду он провёл 66 матчей. В них полузащитник забил пять мячей и сделал пять результативных передач. Но после начала специальной военной операции он решил покинуть команду. В итоге Моро оказался в «Болонье», выступающей в итальянской Серии А.