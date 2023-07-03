Опубликован рейтинг самых дорогих вратарей мира

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих вратарей мира.

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Первое место в рейтинге портала разделили Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Майк Меньян («Милан») и Диогу Кошта («Порту»). Их трансферная стоимость составила 45 миллионов евро.

На 2-м месте по стоимости находятся Аарон Рэмсдейл («Арсенал») и Эдерсон («Манчестер Сити»). Они оценены в 40 миллионов евро.