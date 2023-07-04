Стало известно, на какой позиции не будет играть Мбаппе в случае перехода в «Реал»

Нападающий Килиан Мбаппе не будет играть на левом фланге атаки в случае перехода в «Реал», сообщает AS.

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По информации издания, данная позиция закреплена за форвардом Винисиусом Жуниором. Отмечается, что если Мбаппе станет игроком мадридского клуба, «он будет играть где угодно, кроме левого фланга».

Ранее в СМИ сообщалось, что Мбаппе выразил желание покинуть «ПСЖ», парижане готовы расстаться с игроком за 200 миллионов евро, в то время как «Реал» готов предложить 120 млн евро. Нынешнее соглашение Мбаппе с французским клубом рассчитано до 2024 года.