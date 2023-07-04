Стало известно, на какой позиции не будет играть Мбаппе в случае перехода в «Реал»

Нападающий Килиан Мбаппе не будет играть на левом фланге атаки в случае перехода в «Реал», сообщает AS.
По информации издания, данная позиция закреплена за форвардом Винисиусом Жуниором. Отмечается, что если Мбаппе станет игроком мадридского клуба, «он будет играть где угодно, кроме левого фланга».
Ранее в СМИ сообщалось, что Мбаппе выразил желание покинуть «ПСЖ», парижане готовы расстаться с игроком за 200 миллионов евро, в то время как «Реал» готов предложить 120 млн евро. Нынешнее соглашение Мбаппе с французским клубом рассчитано до 2024 года.
Нападающий выступает за парижский клуб с 2017 года. Всего за «ПСЖ» Мбаппе провел 260 матчей, забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач.