Защитник Круговой высказался о будущем Вендела

«Не общался с Венделом по поводу его будущего. Думаю, скорее всего, он не вернется, будет искать новую команду.



Конечно, это большая потеря. Вендел — достойный игрок, много делает для команды. Но у нас приезжают новички, тоже из Бразилии. Думаю, они окажутся не хуже, будут раскрываться. Тем более, все молодые», — приводит слова Кругового Sport24.