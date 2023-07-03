Тренер Фоменко высказался об отношении к молодым игрокам в России

Тренер ЦСКА привел в пример армию, говоря об отношении к молодым футболистам в России.

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– Ваши слова по итогам работы в «Краснодаре»: «Во всем мире 18-летний парень – футболист, к нему относятся как к взрослому. А мы к таким ребятам почему-то относимся как к детям». Мы – это кто?

– Руководители, тренеры, журналисты. Особенно агенты. «Да он у нас молодой, перспективный, еще прибавит!»

По мне, есть один критерий оценки: соответствует месту в старте или нет. Не бывает этого, молодой или старый. На Набабкина посмотрите!